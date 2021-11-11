Уже более 20 миллионов украинцев сделали прививки от коронавируса

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В Украине за сутки 10 ноября против коронавируса было вакцинировано 277 097 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министрества здравоохранения Украины.

Отмечается, что одну дозу вакцины получили 147 344 человека, а полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 129 753.

В Украине с начала вакцинальной кампании против COVID привито 11 844 730 человек. Из которых получили одну дозу вакцины - 11 844 728 человек, полностью иммунизированы - получили две дозы - 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки.

Ранее мы писали, что в Украине за прошедшие сутки выявили 24 747 случаев COVID-19. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника.