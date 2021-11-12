За добу майже 280 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу
В Україні за минулу добу, 11 жовтня, щеплення від коронавірусу отримали майже 280 тисяч осіб
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
Зазначається, що одну дозу отримали 141 347 осіб, повністю імунізовані - 137 789 осіб.
За весь час вакцинальної кампанії зробили щеплення 11 986 077 осіб, з них отримали одну дозу - 11 986 075 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 422 334 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Всього в Україні проведено 20 408 409 вакцинацій.
Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від коронавірусу. Запит на випробування подали Китай і Німеччина.
За добу понад 24 тисячі українців заразилися коронавірусомВсі новини »
12 листопада 2021, 09:12Вже понад 20 мільйонів українців зробили щеплення від коронавірусу
11 листопада 2021, 12:20За добу в Україні майже 25 тисяч людей заразилися коронавірусом
11 листопада 2021, 09:12
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість