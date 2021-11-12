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12 листопада 2021, 10:46

За добу майже 280 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

12 листопада 2021, 10:46
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 11 жовтня, щеплення від коронавірусу отримали майже 280 тисяч осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зазначається, що одну дозу отримали 141 347 осіб, повністю імунізовані - 137 789 осіб.

За весь час вакцинальної кампанії зробили щеплення 11 986 077 осіб, з них отримали одну дозу - 11 986 075 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 422 334 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Всього в Україні проведено 20 408 409 вакцинацій.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від коронавірусу. Запит на випробування подали Китай і Німеччина.

МОЗ щеплення коронавірус вакцинація COVID-19

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