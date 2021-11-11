Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на Киевщине усилят ограничения на транспорт

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Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Киевской области, комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить ограничения на пользование общественным транспортом в регионе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

Ограничения начнут действовать с субботы, 13 ноября. С этой даты свободно пользоваться автобусами, маршрутками и электричками смогут только те пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов: COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на коронавирус, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки, или справку о выздоровлении, действие которой будет подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности "Дія".

"Мы понимаем, как важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику, но с определенными ограничениями. Акцентирую, что когда Киевщину только ввели в красную зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности", – сообщил глава Киевской области Василий Володин по результатам внеочередного заседания областной комиссии по ТЕБ и ЧС.

Ранее мы писали, что в Киевской области из-за коронавируса на стационарном лечении находится более двух тысяч человек, общая загруженность коек составляет 61,9%.