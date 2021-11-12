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12 листопада 2021, 09:12

За добу понад 24 тисячі українців заразилися коронавірусом

12 листопада 2021, 09:12
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за добу виявили 24 058 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1616 дітей та 468 медпрацівників

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Також за добу було госпіталізовано 4318 осіб; зафіксовано 750 летальних випадків; видужали 21 941 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 128 108( зокрема методом ПЛР – 61 714, методом ІФА – 17 057); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли - 3 179 577 осіб;
  • одужали - 2 594 679 осіб;
  • летальних випадків - 75 607;
  • проведено ПЛР-тестувань - 15 128 821.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) та Полтавській (1257) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ - 1802 випадки;
  • Вінницька область - 1000 випадків;
  • Волинська область - 719 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1867 випадків;
  • Донецька область - 1348 випадків;
  • Житомирська область - 737 випадків;
  • Закарпатська область - 526 випадків;
  • Запорізька область - 1111 випадків;
  • Івано-Франківська область - 890 випадків;
  • Київська область - 970 випадків;
  • Кіровоградська область - 169 випадків;
  • Луганська область - 436 випадків;
  • Львівська область - 1154 випадки;
  • Миколаївська област - 972 випадки;
  • Одеська область - 1816 випадків;
  • Полтавська область - 1257 випадків;
  • Рівненська область - 1012 випадків;
  • Сумська область - 927 випадків;
  • Тернопільська область - 659 випадків;
  • Харківська область - 1042 випадки;
  • Херсонська область - 584 випадки;
  • Хмельницька область - 1090 випадків;
  • Черкаська область - 822 випадки;
  • Чернівецька область - 351 випадок;
  • Чернігівська область - 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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