За добу понад 24 тисячі українців заразилися коронавірусом

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В Україні за добу виявили 24 058 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1616 дітей та 468 медпрацівників

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Також за добу було госпіталізовано 4318 осіб; зафіксовано 750 летальних випадків; видужали 21 941 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 128 108( зокрема методом ПЛР – 61 714, методом ІФА – 17 057); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.

За весь час пандемії в Україні

захворіли - 3 179 577 осіб;

одужали - 2 594 679 осіб;

летальних випадків - 75 607;

проведено ПЛР-тестувань - 15 128 821.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) та Полтавській (1257) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1802 випадки;

Вінницька область - 1000 випадків;

Волинська область - 719 випадків;

Дніпропетровська область - 1867 випадків;

Донецька область - 1348 випадків;

Житомирська область - 737 випадків;

Закарпатська область - 526 випадків;

Запорізька область - 1111 випадків;

Івано-Франківська область - 890 випадків;

Київська область - 970 випадків;

Кіровоградська область - 169 випадків;

Луганська область - 436 випадків;

Львівська область - 1154 випадки;

Миколаївська област - 972 випадки;

Одеська область - 1816 випадків;

Полтавська область - 1257 випадків;

Рівненська область - 1012 випадків;

Сумська область - 927 випадків;

Тернопільська область - 659 випадків;

Харківська область - 1042 випадки;

Херсонська область - 584 випадки;

Хмельницька область - 1090 випадків;

Черкаська область - 822 випадки;

Чернівецька область - 351 випадок;

Чернігівська область - 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.