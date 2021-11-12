За добу понад 24 тисячі українців заразилися коронавірусом
В Україні за добу виявили 24 058 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1616 дітей та 468 медпрацівників
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
Також за добу було госпіталізовано 4318 осіб; зафіксовано 750 летальних випадків; видужали 21 941 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 128 108( зокрема методом ПЛР – 61 714, методом ІФА – 17 057); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли - 3 179 577 осіб;
- одужали - 2 594 679 осіб;
- летальних випадків - 75 607;
- проведено ПЛР-тестувань - 15 128 821.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (1802), Дніпропетровській (1867), Одеській (1816), Донецькій (1348) та Полтавській (1257) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ - 1802 випадки;
- Вінницька область - 1000 випадків;
- Волинська область - 719 випадків;
- Дніпропетровська область - 1867 випадків;
- Донецька область - 1348 випадків;
- Житомирська область - 737 випадків;
- Закарпатська область - 526 випадків;
- Запорізька область - 1111 випадків;
- Івано-Франківська область - 890 випадків;
- Київська область - 970 випадків;
- Кіровоградська область - 169 випадків;
- Луганська область - 436 випадків;
- Львівська область - 1154 випадки;
- Миколаївська област - 972 випадки;
- Одеська область - 1816 випадків;
- Полтавська область - 1257 випадків;
- Рівненська область - 1012 випадків;
- Сумська область - 927 випадків;
- Тернопільська область - 659 випадків;
- Харківська область - 1042 випадки;
- Херсонська область - 584 випадки;
- Хмельницька область - 1090 випадків;
- Черкаська область - 822 випадки;
- Чернівецька область - 351 випадок;
- Чернігівська область - 797 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.