За сутки более 267 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса

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В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, вакцинировано от коронавируса 267 401 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу - 116 738 человек.

Отмечается, что за последние сутки вакцинировали тремя препаратами: Comirnaty (Pfizer) - 126 137, CoronoVac - 117 036, AstraZeneca - 24 228.

Всего с начала вакцинальной кампании сделано 19 852 176 прививок, привито 11 697 386 человек.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Такая справка, прежде всего, понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы, например работники учреждений образования, однако они имеют противопоказания к прививке. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили без наличия прививки.