Минздрав утвердил справку о противопоказаниях к COVID-вакцинации

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Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Такая справка, прежде всего, понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы, например работники учреждений образования, однако они имеют противопоказания к прививке. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили без наличия прививки.

Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Министерство также предоставило инструкцию, как заполнять эту справку.

Напомним, ранее МОЗ дало официальное разъяснение, когда и кому нельзя делать COVID-прививки.