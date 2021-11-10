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В Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса: заболели более 23 тысяч человек
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10 ноября 2021, 09:05

В Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса: заболели более 23 тысяч человек

10 ноября 2021, 09:05
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Фото: из открытых источников
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В Украине за сутки выявили 23 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

За сутки были госпитализированы 5696 человек; зафиксировано 816 летальных случаев; выздоровели 16 277 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 146 589 (в частности методом ПЦР – 69 627, методом ИФА-19 681); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.

За все время пандемии в Украине

  • заболели - 3 130 772 человека;
  • выздоровели - 2 553 842 человека;
  • летальных исходов - 74 206;
  • проведено ПЦР-тестирований - 14 999 766.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) и г. Киев (1740).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 1740 случаев;
  • Винницкая область - 673 случая;
  • Волынская область - 720 случаев;
  • Днепропетровская область - 1792 случая;
  • Донецкая область - 1210 случаев;
  • Житомирская область - 631 случай;
  • Закарпатская область - 403 случая;
  • Запорожская область - 1123 случая;
  • Ивано-Франковская область - 694 случая;
  • Киевская область - 1016 случаев;
  • Кировоградская область - 113 случаев;
  • Луганская область - 606 случаев;
  • Львовская область - 1021 случай;
  • Николаевская область - 1067 случаев;
  • Одесская область - 1572 случая;
  • Полтавская область - 1591 случай;
  • Ровенская область - 1037 случаев;
  • Сумская область - 867 случаев;
  • Тернопольская область - 482 случая;
  • Харьковская область - 1719 случаев;
  • Херсонская область - 521 случай;
  • Хмельницкая область - 1141 случай;
  • Черкасская область - 800 случаев;
  • Черновицкая область - 387 случаев;
  • Черниговская область - 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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