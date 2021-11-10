В Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса: заболели более 23 тысяч человек

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В Украине за сутки выявили 23 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

За сутки были госпитализированы 5696 человек; зафиксировано 816 летальных случаев; выздоровели 16 277 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 146 589 (в частности методом ПЦР – 69 627, методом ИФА-19 681); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 130 772 человека;

выздоровели - 2 553 842 человека;

летальных исходов - 74 206;

проведено ПЦР-тестирований - 14 999 766.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) и г. Киев (1740).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1740 случаев;

Винницкая область - 673 случая;

Волынская область - 720 случаев;

Днепропетровская область - 1792 случая;

Донецкая область - 1210 случаев;

Житомирская область - 631 случай;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 1123 случая;

Ивано-Франковская область - 694 случая;

Киевская область - 1016 случаев;

Кировоградская область - 113 случаев;

Луганская область - 606 случаев;

Львовская область - 1021 случай;

Николаевская область - 1067 случаев;

Одесская область - 1572 случая;

Полтавская область - 1591 случай;

Ровенская область - 1037 случаев;

Сумская область - 867 случаев;

Тернопольская область - 482 случая;

Харьковская область - 1719 случаев;

Херсонская область - 521 случай;

Хмельницкая область - 1141 случай;

Черкасская область - 800 случаев;

Черновицкая область - 387 случаев;

Черниговская область - 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.