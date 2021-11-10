В Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса: заболели более 23 тысяч человек
В Украине за сутки выявили 23 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".
За сутки были госпитализированы 5696 человек; зафиксировано 816 летальных случаев; выздоровели 16 277 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 146 589 (в частности методом ПЦР – 69 627, методом ИФА-19 681); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 130 772 человека;
- выздоровели - 2 553 842 человека;
- летальных исходов - 74 206;
- проведено ПЦР-тестирований - 14 999 766.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) и г. Киев (1740).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 1740 случаев;
- Винницкая область - 673 случая;
- Волынская область - 720 случаев;
- Днепропетровская область - 1792 случая;
- Донецкая область - 1210 случаев;
- Житомирская область - 631 случай;
- Закарпатская область - 403 случая;
- Запорожская область - 1123 случая;
- Ивано-Франковская область - 694 случая;
- Киевская область - 1016 случаев;
- Кировоградская область - 113 случаев;
- Луганская область - 606 случаев;
- Львовская область - 1021 случай;
- Николаевская область - 1067 случаев;
- Одесская область - 1572 случая;
- Полтавская область - 1591 случай;
- Ровенская область - 1037 случаев;
- Сумская область - 867 случаев;
- Тернопольская область - 482 случая;
- Харьковская область - 1719 случаев;
- Херсонская область - 521 случай;
- Хмельницкая область - 1141 случай;
- Черкасская область - 800 случаев;
- Черновицкая область - 387 случаев;
- Черниговская область - 357 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую смогут получить украинцы, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса.