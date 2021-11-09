В Нацполиции отстранили от работы более 400 невакцинированных работников
Сейчас в Национальной полиции Украины вакцинировано от COVID-19 почти 95% работников. Однако 405 сотрудников, которые еще не прошли вакцинацию были отстранены от работы
Как передает RegioNews, об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга в Киеве.
Также комментируя ситуацию по состоянию заболеваемости на коронавирус в рядах Нацполиции, Клименко сообщил, что сейчас в полиции болеет около 2500 человек. Всего в ведомстве вакцинировано около 95% работников.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни от работы отстранили почти тысячу невакцинированных педагогов.
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