В Нацполиции отстранили от работы более 400 невакцинированных работников

Фото: Нацполиция

Сейчас в Национальной полиции Украины вакцинировано от COVID-19 почти 95% работников. Однако 405 сотрудников, которые еще не прошли вакцинацию были отстранены от работы

Как передает RegioNews, об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга в Киеве.

Также комментируя ситуацию по состоянию заболеваемости на коронавирус в рядах Нацполиции, Клименко сообщил, что сейчас в полиции болеет около 2500 человек. Всего в ведомстве вакцинировано около 95% работников.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни от работы отстранили почти тысячу невакцинированных педагогов.