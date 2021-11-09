Уже 8 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID

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В Украине более 8 миллионов человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили полный курс прививки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Также с начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу - 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 038 054 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 584 775 прививок.

В понедельник 8 ноября 240 440 человек было вакцинировано против коронавируса: первую дозу вакцины получили 140 439 человек, вторую дозу - 100 001 человек.

91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - добавили в Минздраве.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли 833 больных. Среди новых больных - 1 183 ребенка и 426 медработников.