Переговоры как религия: почему вера в соглашение с Путиным опасна

Проблема любых дискуссий, связанных с завершением войны, упирается в веру

Проблема любых дискуссий, связанных с завершением войны, упирается в веру

Иллюстративное фото: из открытых источников

Да, именно в веру. Мы же не будем дискутировать с верующим о самом факте присутствия Господа. Дискуссии на любые другие темы возможны, но если ты считаешь, что Бога как такового нет и спасения никому не светит, ты перестаешь быть участником разговора. Автоматически.

Так же с Путиным. Если кто-то считает, что с российским президентом можно договориться и вопрос только в том, что ему предложить – Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, русский язык и нейтралитет, а ты уверен, что он вообще ни о чем не хочет договариваться и имеет простую задачу уничтожения Украины, ты перестаешь быть участником разговора для того, кто перестанет быть участником разговора. Тебе предлагают обсудить условия того, чего не произойдет.

И, кстати, Путин не раз сам об этом говорил и писал. Просто веряне мирных переговоров не желают его слышать. Они не верят не только нам, они и Путину не верят. Они верят в свою мечту о том, что можно договориться.

Кто-то из этих верующих хочет заработать деньги – в Овальном кабинете их всегда не хватает. Кто-то хочет набрать больше голосов потенциальных избирателей на мифических выборах. Кто-то просто наивный человек. Но все они приближают нашу гибель.

Ибо реалистичность спасения можно проверить только после смерти. А вера в реальность переговоров с Путиным может стоить нам для всех жизни.