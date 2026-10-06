Российский дрон атаковал служебный автомобиль в Краматорске: погиб патрульный

Фото: Алексей Белошицкий/Фейсбук

В Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульных полицейских. В результате атаки погиб 40-летний патрульный Артем Ковтун, еще трое полицейских получили ранения

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает RegioNews .

"Вражеский удар унес жизни нашего патрульного Артема Ковтуна. В Краматорске вражеский FPV-дрон попал в служебный автомобиль наших патрульных. Трое полицейских получили ранения. К сожалению, травмы Артема оказались несовместимыми с жизнью", — написал Алексей Белошицкий.

По его словам, погибшему полицейскому было 40 лет. У Артема Ковтуна остались родители, жена, 13-летний сын и 8-летняя дочь.

"Сегодня их семья потеряла самого дорогого человека, а мы — коллегу, побратима, патрульного, который до последнего оставался на службе в Краматорске… Мои искренние соболезнования семье Артема, его близким, друзьям и коллегам. Светлая память, Артем", — добавил начальник Департамента патруля.

Информация о состоянии трех раненых полицейских пока не уточняется.

Напомним, 6 октября российский реактивный беспилотник попал в 10-этажку в Заречном районе Сум. Удар пришелся на пространство между 3 и 4 этажами.