В Запорожье готовятся к блекаутам на 48 часов и более

Секретарь Запорожского городского совета, и. городского головы Регина Харченко. Фото: zp.gov.ua

Об этом в интервью "Справжньому" рассказала исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко, передает RegioNews.

"Если в том году мы проводили обучение "12 часов будем без света", то сейчас мы уже говорим о 48 часах. Или еще о большем времени", – сказала она.

По ее словам, город работает над планами устойчивости и пытается сделать критическую инфраструктуру более децентрализованной и защищенной.

Особое внимание уделяется больницам и объектам критической инфраструктуры. Среди ключевых предприятий Харченко назвала "Городские тепловые сети" и "Водоканал".

"Мы хотим, чтобы люди были, даже если без света, но с отоплением и водой", – подчеркнула она.

Харченко добавила, что подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам продолжается с момента завершения предыдущего отопительного сезона.

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