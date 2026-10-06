В Запорожье готовятся к блекаутам на 48 часов и более
В Запорожье готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой
Об этом в интервью "Справжньому" рассказала исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко, передает RegioNews.
"Если в том году мы проводили обучение "12 часов будем без света", то сейчас мы уже говорим о 48 часах. Или еще о большем времени", – сказала она.
По ее словам, город работает над планами устойчивости и пытается сделать критическую инфраструктуру более децентрализованной и защищенной.
Особое внимание уделяется больницам и объектам критической инфраструктуры. Среди ключевых предприятий Харченко назвала "Городские тепловые сети" и "Водоканал".
"Мы хотим, чтобы люди были, даже если без света, но с отоплением и водой", – подчеркнула она.
Харченко добавила, что подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам продолжается с момента завершения предыдущего отопительного сезона.
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