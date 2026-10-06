В Херсоне из-за атак дронов пострадали шесть гражданских, среди них трое медиков

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В течение 6 октября русские военные атаковали населенные пункты Херсона ствольной артиллерией и дронами разных типов. По состоянию на 17:30 в результате обстрелов один человек погиб, еще семь гражданских получили ранения

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по фактам возможного совершения военных преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Утром российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автодорогу вблизи села Качкаровка. В результате атаки погиб 44-летний мужчина.

В Херсоне из-за дроновых атак пострадали шесть гражданских. Среди них — три работника медицинских учреждений и три местных жителя.

Еще один мужчина попал под удар русского дрона в поселке Зимовник. Он двигался на мопеде, когда его атаковал беспилотник.

В результате российских атак также повреждены частные дома и автомобили.

Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульных полицейских. В результате атаки погиб 40-летний патрульный Артем Ковтун, еще трое полицейских получили ранения.