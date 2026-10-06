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06 октября 2026, 20:48

Депутат Закарпатского облсовета получил 7 лет за организацию незаконного выезда за границу

06 октября 2026, 20:48
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Фото: НАБУ
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Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор депутату Закарпатского областного совета и его сообщнику. Депутата признали виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и незаконном влиянии на должностных лиц, а также в злоупотреблении влиянием

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

Суд назначил депутату облсовета 7 лет лишения свободы. Также ему запретили за три года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, на государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях.

Кроме того, суд принял конфисковать его имущество, за исключением дома и земельного участка под ним, а также назначил штраф.

Сообщника депутата суд признал виновным по ч. 2 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с запретом в течение трех лет занимать соответствующие должности в органах власти и государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях.

По данным следствия, одним из эпизодов дела стало предложение депутата поменять целевое назначение земельных участков. За это он хотел получить 15% уставного капитала юридического лица, которое должно стать владелицей этих земель и расположенного на них имущественного комплекса.

Депутат, по версии следствия, обещал договориться о принятии необходимых решений с городским головой, другими должностными лицами и депутатами городского совета.

Этот эпизод стражи порядка разоблачили во время расследования другого преступления — организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу и незаконного влияния на работников Государственной пограничной службы Украины.

По материалам дела, во время разговора с одним из граждан депутат предложил организовать незаконное пересечение государственной границы военнообязанными вне официальных пунктов пропуска.

Для этого он привлек сообщника, который якобы имел непосредственное влияние на работников ГНС Украины и мог обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

Стоимость такой "услуги", по данным следствия, составила 10 тысяч евро за одного человека.

Кроме того, депутат заявлял, что может организовать перемещение людей из Киева в определенное место, а также обеспечить не только их выезд из Украины, но и дальнейший въезд.

Суд признал депутата виновным по ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, а его сообщника - по ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

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