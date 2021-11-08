В Днепре школы возвращаются к очному обучению

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В Днепре отменяют дистанционку для учеников. Уже с 8 ноября еще более 45 школ переходят на обучение в обычном режиме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный телеграм-канал департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Так, с понедельника, 8 ноября, дистанционное обучение отменяется в школах: № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛЕТ, гимназия №3.

В департаменте добавили, что с 8 ноября в обычном режиме будут работать 88 учреждений общего среднего образования.

Напомним, что с 8 ноября согласно приказу министерства здравоохранения и постановления Кабинета министров невакцинированных от COVID-19 учителей будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.