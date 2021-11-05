Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили более 11 миллионов украинцев

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С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Одну дозу из этого числа получили 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 18 848 929 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Как сообщалось, около 60% нардепов невакцинированы.

Также ОАСК назначил дату заседания по рассмотрению жалобы на обязательную вакцинацию.