Около 60% депутатов невакцинированы

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На сегодняшний день около 60% народных депутатов невакцинированы от COVID-19 утверждает председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий

"Сейчас оно (количество невакцинированных депутатов. - Ред.) составляет порядка 60%. Это очень приблизительный подсчет – чисто в общении с людьми. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дії", – сказал Радуцкий.

При этом "слуга народа" считает, что идейных антивакцинаторов среди депутатов меньше, чем среди населения в целом, пишет RegioNews со ссылкой на интервью депутата censor.net

"Среди населения, по-моему, КМИС недавно проводил опрос; оказалось, что около 49% не поддерживают вакцинацию. Среди депутатов таких активных, как вы говорите, думаю, – не больше 10-15%. Лучше, чем в целом по стране, скажем так", – сказал Радуцкий.

Депутатов-антивакцинаторов, отметил он, нельзя ни перестать пускать на заседания Рады, ни лишить зарплаты.

"Поэтому мы оставили депутатам такой же выбор, как и для других людей: либо у тебя есть ковид-сертификат; либо тест-ПЦР не старше 72 часов, либо тест на антиген не старше 49 часов. Ну, или справка от врача (которая, как обещает Федоров, с 8 ноября тоже будет в "Дії") о том, что ты вылечился от ковида не больше, чем 3 месяца назад", – пояснил Радуцкий.

Напомним, что Верховная Рада ограничила доступ к зданию парламента и комитетам ВР для невакцинированных. Согласно документу с 15 ноября доступ в парламент будет возможен при вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте или тесте на антиген. В то же время, закон о статусе народного депутата запрещает ограничивать доступ депутатов.