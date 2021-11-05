Одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали понад 11 мільйонів українців
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Одну дозу з цього числа отримали 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 848 929 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Як повідомлялося, близько 60% нардепів невакциновані.
Також ОАСК призначив дату засідання з розгляду скарги на обов'язкову вакцинацію.
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