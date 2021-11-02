Во Львове за рулем умер водитель автобуса

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Во Львове водитель маршрутного автобуса умер за рулем

Об этом сообщается на Facebook-странице ОО "Удобный город", пишет RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 2 ноября, на проспекте Черновола.

Согласно информации, водитель автобуса №47-А съехал с проезжей части, снес несколько столбцов и дорожный знак.

Водителя вытащили на газон и пытались оказать ему медпомощь. Однако мужчина умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

В комментарии УНИАН в пресс-службе АТП-1, которое обслуживает маршрут №47-А, сообщили, что водителю – 55 лет, на предприятии он работает три года.

В результате ДТП пассажиры не пострадали.

Напомним, на днях на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, в результате чего погиб человек.