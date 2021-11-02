12:46  02 ноября
Медведчуку избрали новую меру пресечения
09:13  02 ноября
В Чернигове работает только одна школа - там вакцинировались 100% работников
08:06  02 ноября
На Донбассе погиб боец ООС, зафиксировано 11 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2021, 16:38 144

Во Львове за рулем умер водитель автобуса

02 ноября 2021, 16:38 144
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове водитель маршрутного автобуса умер за рулем

Об этом сообщается на Facebook-странице ОО "Удобный город", пишет RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 2 ноября, на проспекте Черновола.

Согласно информации, водитель автобуса №47-А съехал с проезжей части, снес несколько столбцов и дорожный знак.

Водителя вытащили на газон и пытались оказать ему медпомощь. Однако мужчина умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

В комментарии УНИАН в пресс-службе АТП-1, которое обслуживает маршрут №47-А, сообщили, что водителю – 55 лет, на предприятии он работает три года.

В результате ДТП пассажиры не пострадали.

Напомним, на днях на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, в результате чего погиб человек.

Львов смерть водители

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram