Во Львове за рулем умер водитель автобуса
Во Львове водитель маршрутного автобуса умер за рулем
Об этом сообщается на Facebook-странице ОО "Удобный город", пишет RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 2 ноября, на проспекте Черновола.
Согласно информации, водитель автобуса №47-А съехал с проезжей части, снес несколько столбцов и дорожный знак.
Водителя вытащили на газон и пытались оказать ему медпомощь. Однако мужчина умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.
В комментарии УНИАН в пресс-службе АТП-1, которое обслуживает маршрут №47-А, сообщили, что водителю – 55 лет, на предприятии он работает три года.
В результате ДТП пассажиры не пострадали.
Напомним, на днях на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, в результате чего погиб человек.
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