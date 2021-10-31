В Черновицкой области школьников отправили на дистанционное обучение
С понедельника, 1 ноября, школы в Черновицкой области переходят на дистанционное обучение
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на протокол заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, который опубликован на сайте областной государственной администрации.
"Учитывая осложнение эпидемической ситуации на территории Черновицкой области и с учетом обсуждения Комиссия решила: Департамента образования и науки областной государственной администрации сообщить руководителей учреждений общего среднего образования (кроме специальных) о запрете очной формы обучения с 1 ноября 2021 года", - говорится в опубликованном протоколе комиссии.
При этом областная комиссия запретила очную работу и учреждений внешкольного образования, а также художественного и спортивного направления всех форм собственности. Они должны работать дистанционно с 1 ноября две последующие недели.
Напомним, что заместитель городского головы Юрий Лесюк заявил, что школы в Черновцах будут работать в очном формате