С завтрашнего дня на Сумщине школы переходят на "дистанционку"
В Сумской области все школьные заведения переходят на дистанционное обучение
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Об переход школьников 1-11 классов на дистанционное обучение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
За это решение проголосовали все члены областной комиссии. Оно обусловлено тем, что заболеваемость COVID-19 в области растет быстрыми темпами. Мероприятие вступит в силу в пятницу, 29 октября и будет действовать до 7 ноября.
Директор департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова сообщила, что в октябре инфицировались коронавирусом 693 ученика.
Напомним, 23 октября Сумская область перешла в "красную" зону карантина.
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