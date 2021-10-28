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28 октября 2021, 16:37 139

С завтрашнего дня на Сумщине школы переходят на "дистанционку"

28 октября 2021, 16:37 139
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Фото: Рixabay
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В Сумской области все школьные заведения переходят на дистанционное обучение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Об переход школьников 1-11 классов на дистанционное обучение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За это решение проголосовали все члены областной комиссии. Оно обусловлено тем, что заболеваемость COVID-19 в области растет быстрыми темпами. Мероприятие вступит в силу в пятницу, 29 октября и будет действовать до 7 ноября.

Директор департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова сообщила, что в октябре инфицировались коронавирусом 693 ученика.

Напомним, 23 октября Сумская область перешла в "красную" зону карантина.

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