В школах Одессы продлили каникулы

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт горсовета, это связывают с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

"В связи со стремительным ростом заболеваний на коронавірусну болезнь COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школы, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве назвали единственную область, где не достигнут порог прививки у 80% работников школ.