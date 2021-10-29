В школах Одессы продлили каникулы
В Одессе городские власти рекомендовали школам продлить школьные каникулы до 7 ноября
Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт горсовета, это связывают с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.
"В связи со стремительным ростом заболеваний на коронавірусну болезнь COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школы, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Минздраве назвали единственную область, где не достигнут порог прививки у 80% работников школ.
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