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29 октября 2021, 13:59 84

В школах Одессы продлили каникулы

29 октября 2021, 13:59 84
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Фото из открытых источников
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В Одессе городские власти рекомендовали школам продлить школьные каникулы до 7 ноября

Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт горсовета, это связывают с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

"В связи со стремительным ростом заболеваний на коронавірусну болезнь COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школы, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве назвали единственную область, где не достигнут порог прививки у 80% работников школ.

школа коронавирус каникулы

 
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