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31 октября 2021, 16:32 440

В Запорожье ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19

31 октября 2021, 16:32 440
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из открытых источников
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В Запорожье с 1 ноября ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм секретаря горсовета представителя фракции "Слуга народа" Анатолия Куртева

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам теногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививках одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - написал чиновник

По его словам, дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не касаются детей и подростков до 18 лет.

Напомним, что с 1 ноября в "красную" зону попадет Киев. На данный момент в красной зоне более половины областей

COVID-19 Запорожье красная зона covid-сертификат

 
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