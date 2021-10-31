В Запорожье ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19

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В Запорожье с 1 ноября ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм секретаря горсовета представителя фракции "Слуга народа" Анатолия Куртева

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам теногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививках одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - написал чиновник

По его словам, дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не касаются детей и подростков до 18 лет.

Напомним, что с 1 ноября в "красную" зону попадет Киев. На данный момент в красной зоне более половины областей