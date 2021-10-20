В Винницкой области у 14 работников детских столовых обнаружили золотистый стафилококк

Фото из открытых источников

Как сообщили в Винницком областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава, их специалисты с 11 по 15 октября провели внеочередные рейдовые проверки сотрудников детских столовых в 25 садах, двух интернатах и семи школах, пишет RegioNews.

Всего пробы отобрали у 118 работников. У 14 из них обнаружили золотистый стафилококк.

"Работников, у которых обнаружили наличие бактерий, отстранили от работы. Они будут проходить соответствующее лечение. Лабораторные обследования работников пищеблоков учебных заведений Винницкой области продолжаются, сейчас работают еще две бригады", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 7 октября по постановлению главного санитарного врача в Украине начались внеочередные проверки работников столовых после массовых отравлений детей.