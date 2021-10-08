Минздрав начинает внезапные проверки работников пищеблоков школ

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В текущем учебном году в учебных заведениях уже произошло две вспышки острых кишечных инфекций из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, поэтому Минздрав начинает внезапные проверки на носительство, в частности, золотистого стафилококка, у работников пищеблоков

Об этом во время третьего регионального форума "Реформа школьного питания”, который состоялся в г. Днепр, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Это произошло из-за того, что люди, готовившие питание в школах, были носителями золотистого стафилококка. Эти вопросы были рассмотрены, мы приняли решение: дерегуляция — это хорошо, свободный выбор — это хорошо, но определенный контроль должен быть. Мы начинаем с понедельника внезапные проверки на носительство, в частности, золотистого стафилококка у работников пищеблоков общеобразовательных учебных заведений. ... Мы хотим увидеть реальную картину, что происходит у нас в системе, и если будут выявляться люди, которые являются носителями бактерии, они будут отстраняться, пока они не пройдут лечение, поскольку это безопасность детей, – сказал Ляшко.

Министр отметил, что также целью является выяснить: медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков, происходят на самом деле или их выписывают формально в учреждениях.

То, что мы увидели с ПЦР-тестами (имеются в виду подделки результатов ПЦР-тестов — ред.), дает основания думать, что и с медицинскими осмотрами у нас не все в порядке. И сегодня те, кто выписывает справки, не проводя соответствующих исследований или медицинских осмотров, будут подвергаться определенным наказаниям, – сказал министр.

Как сообщалось, в сентябре относительно отравления детей в детсаду на Запорожье, расследование выявило нарушения на пищеблоке.

Также относительно массового отравление в школе Хмельницкого названа причина: золотистый стафилококк, попавший в пищу во время приготовления.