Киевлян предупредили об отмене трех рейсов городской электрички
В Киеве в понедельник, 1 ноября, отменят городские электрички на трех направлениях
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.
Как отметили в столичной организации, 1 ноября отменяются следующие электрички:
- 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
- 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
- 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).
В Киевпасстрансе пояснили, что решение об отмене электричек принято по техническим причинам. В организации пообещали сообщить о возобновлении движения на этих направлениях дополнительно.
Напомним, недавно в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале электричка переехала мужчину он остался без ног.
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