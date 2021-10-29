Киевлян предупредили об отмене трех рейсов городской электрички

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В Киеве в понедельник, 1 ноября, отменят городские электрички на трех направлениях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Как отметили в столичной организации, 1 ноября отменяются следующие электрички:

7304 (Киев - Волынский - Дарница);

7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);

7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

В Киевпасстрансе пояснили, что решение об отмене электричек принято по техническим причинам. В организации пообещали сообщить о возобновлении движения на этих направлениях дополнительно.

Напомним, недавно в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале электричка переехала мужчину он остался без ног.