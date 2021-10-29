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29 октября 2021, 16:58 4

Киевлян предупредили об отмене трех рейсов городской электрички

29 октября 2021, 16:58 4
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Фото из открытых источников
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В Киеве в понедельник, 1 ноября, отменят городские электрички на трех направлениях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Как отметили в столичной организации, 1 ноября отменяются следующие электрички:

  • 7304 (Киев - Волынский - Дарница);
  • 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный);
  • 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка).

В Киевпасстрансе пояснили, что решение об отмене электричек принято по техническим причинам. В организации пообещали сообщить о возобновлении движения на этих направлениях дополнительно.

Напомним, недавно в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале электричка переехала мужчину он остался без ног.

Киев

 
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