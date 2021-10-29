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29 октября 2021, 19:12 33

В КГГА рассказали, когда подорожает общественный транспорт в столице

29 октября 2021, 19:12 33
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из открытых источников
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В Киевской городской государственной администрации отмечают, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в январе или феврале 2022 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий сайта Сегодня заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Он подтвердил, что процесс пересмотра тарифов уже начался

"Учитывая, что тарифы на проезд менялись в сторону увеличения в далеком 2018 году – этот вопрос требует пересмотра. За это время значительно подорожали энергоносители, уровень зарплат, стоимость горючего. Сегодняшний тариф в 8 гривен уже не соответствует экономически обоснованным показателям. Процесс изучения запросов транспортников продолжается. Мы изучаем их предложения. На следующей неделе мы озвучим цифры того, как будет меняться стоимость проезда в городском транспорте, но это не имеет никакого отношения к ограничениям на транспорте, которые вводятся с 1 ноября в Киеве", - отметил Поворозник

Напомним, что 20 октября КГГА анонсировало повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

"Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранение стабильной работы коммунальных предприятий- перевозчиков", - рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Позже он добавил, что стоимость проезда будет меньше 20 гривен

Киев транспорт тарифы КГГА

 
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