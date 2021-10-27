Из-за схода грузовых вагонов на Житомирщине ряд поездов задерживаются до 4 часов: перечень
Из-за схода грузовых вагонов на Житомирщине ряд поездов следуют по измененному маршруту с задержкой
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм "Укрзализныци"
Отмечается, что поезда дальнего сообщения, следовавшие в направлении Казатина и обратно, поедут через Фастов-Житомир-Бердичев.
Скоростной "Интерсити+" №716 Перемышль — Киев и поезд №29/30 Киев — Ужгород едут через Коростень и Шепетовка.
В компании отмечают, что возможно опоздание до 4 часов поездов:
№134/133 Рахов — Николаев;
№772/771 Хмельницкий — Киев;
№88/87 Ковель — Новоалексеевка;
№138/137 Хмельницкий — Лисичанск;
№769/770 Киев — Каменец-Подольский;
№357/758 Киев — Рахов;
№867/868 Киев — Гречаны;
№13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;
№145/146 Киев — Измаил;
№29/30 Киев — Ужгород;
№81/82 Киев — Ужгород;
№49/50 Киев — Трускавец;
№105/106 Киев — Одесса;
№41/42 Трускавец — Днепр;
№42/41 Днепр — Трускавец;
№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;
№22/21 Трускавец — Харьков;
№3/4 Ужгород — Запорожье;
№110/109 Львов — Херсон;
№139/140 Киев — Каменец-Подольский.
Напомним, что в августе на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда.