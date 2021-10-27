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27 октября 2021, 21:08 6

Из-за схода грузовых вагонов на Житомирщине ряд поездов задерживаются до 4 часов: перечень

27 октября 2021, 21:08 6
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УЗ
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Из-за схода грузовых вагонов на Житомирщине ряд поездов следуют по измененному маршруту с задержкой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм "Укрзализныци"

Отмечается, что поезда дальнего сообщения, следовавшие в направлении Казатина и обратно, поедут через Фастов-Житомир-Бердичев.

Скоростной "Интерсити+" №716 Перемышль — Киев и поезд №29/30 Киев — Ужгород едут через Коростень и Шепетовка.

В компании отмечают, что возможно опоздание до 4 часов поездов:

№134/133 Рахов — Николаев;

№772/771 Хмельницкий — Киев;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№138/137 Хмельницкий — Лисичанск;

№769/770 Киев — Каменец-Подольский;

№357/758 Киев — Рахов;

№867/868 Киев — Гречаны;

№13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;

№145/146 Киев — Измаил;

№29/30 Киев — Ужгород;

№81/82 Киев — Ужгород;

№49/50 Киев — Трускавец;

№105/106 Киев — Одесса;

№41/42 Трускавец — Днепр;

№42/41 Днепр — Трускавец;

№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;

№22/21 Трускавец — Харьков;

№3/4 Ужгород — Запорожье;

№110/109 Львов — Херсон;

№139/140 Киев — Каменец-Подольский.

Напомним, что в августе на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда.

Укрзализныця поезд задержка поездов вагоны

 
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