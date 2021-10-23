В Киеве человек попал под поезд: задерживается движение городской электрички

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В Киеве 23 октября задерживается движение городской электрички №7313 из-за падения человека под поезд

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в "Киевпастрансе".

"Задержано движение городской электрички №7313 на перегоне ст. Вышгородская - ст. Сырецкая в направлении ст. Борщаговская из-за попадания человека под поезд. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

О том, в каком состоянии человек, и когда возобновится движение транспорта, пока не сообщают.

Напомним, ранее киевлян предупредили об отмене рейсов трех городских электричек.