10:33  23 октября
В Украине снова более 23 тыс. новых COVID-больных
10:54  23 октября
В Киеве человек попал под поезд: задерживается движение городской электрички
10:02  23 октября
Сутки в ООС: оккупанты 13 раз сорвали режим "тишины" и ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
23 октября 2021, 10:54 511

В Киеве человек попал под поезд: задерживается движение городской электрички

23 октября 2021, 10:54 511
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве 23 октября задерживается движение городской электрички №7313 из-за падения человека под поезд

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в "Киевпастрансе".

"Задержано движение городской электрички №7313 на перегоне ст. Вышгородская - ст. Сырецкая в направлении ст. Борщаговская из-за попадания человека под поезд. На месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

О том, в каком состоянии человек, и когда возобновится движение транспорта, пока не сообщают.

Напомним, ранее киевлян предупредили об отмене рейсов трех городских электричек.

Киев поезд авария

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua