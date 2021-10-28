На Харьковщине произошел масштабный пожар на автозаправке
Вблизи села Рай-Оленевка в Харьковской области произошел масштабный пожар на АЗС. Пожар распространился на два грузовых автомобиля
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пожар вызвала разгерметизация подземной емкости с газом. В результате произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.
К тушению были привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет.
Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова