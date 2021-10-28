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28 октября 2021, 09:46 321

На Харьковщине произошел масштабный пожар на автозаправке

28 октября 2021, 09:46 321
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Фото: ГСЧС
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Вблизи села Рай-Оленевка в Харьковской области произошел масштабный пожар на АЗС. Пожар распространился на два грузовых автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар вызвала разгерметизация подземной емкости с газом. В результате произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

К тушению были привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет.

Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.

пожар заправка ГСЧС авто АЗС

 
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