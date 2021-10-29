В Одесской области произошел взрыв газа, пострадали два человека

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В городе Измаил по проспекту Суворова в жилом доме произошел взрыв газа и пожар. Пострадала женщина, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии, и хозяин дома

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, передает RegioNews.

Спасатели установили, что в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов произошел взрыв с последующим горением на площади 5 м. кв.

В результате происшествия пострадала женщина 1963 года рождения, которая на момент взрыва находилась в доме, пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы, состояние здоровья тяжелое", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировал хозяин дома вместе с соседкой. Во время тушения пожара мужчина получил ожоги 5% тела. Его госпитализировали.

Напомним, что недавно в Киеве через пожар в многоэтажке в Святошинском районе погибли два человека.