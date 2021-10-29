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29 октября 2021, 09:44 60

Потребление кислорода в COVID-больницах выросло в 10 раз - Ляшко

29 октября 2021, 09:44 60
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Фото: из открытых источников
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В медицинских учреждениях, которые принимают COVID-больных, отмечается рост потребления кислорода в 5-6 раз, а в отдельных случаях - в 10 раз

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По поводу бюджета - с ноября мы увеличиваем тариф на "ковидный" пакет, поскольку выросло потребление кислорода, выросли расходы учреждений здравоохранения на закупку кислорода. Денег у нас хватает для того, чтобы обеспечить "ковидный" пакет на необходимом уровне. Если будет рост – будем пересматривать. У нас постоянный диалог с министром финансов. Я не думаю, что система здравоохранения останется без средств", – сказал Виктор Ляшко.

Министр отмечает, что на данный момент около 80% госпитализированных больных COVID-19 - кислородозависимые, потребление кислорода по сравнению с весной выросло в 5-6, в отдельных случаях - в 10 раз.

По данным Ляшко, в Украине кислород выпускают 32 предприятия, из них 23 - медицинский.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 октября отметил, что проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 пока нет. При этом он отметил, что начат импорт кислорода из-за ремонта на предприятиях-производителях. В то же время из многих городов поступают сообщения о нехватке крайне необходимого для больных COVID-19 медицинского кислорода. В частности, речь шла и о проблеме с кислородом в Одессе.

Минздрав COVID-19 больницы Виктор Ляшко кислород

 
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