Кислородный кризис в Одессе: пациентов COVID-больницы перевозят в другие медучреждения

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В Одессе наблюдается критическая ситуация с обеспечением медицинских учреждений кислородом

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

По данным издания, в ночь на 27 октября, медики организовали перевозку пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар на улице Ядова.

"Причина экстренной эвакуации - острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще", - говорится в сообщении.

Перевозку больных осуществляло несколько бригад скорой помощи. Всего переправили 43 человека, которые находятся в разном состоянии - от легкого до исключительно тяжелого.

Напомним, с 18 октября Одесса находится в "красной" карантинной зоне в городе готовят больницы для пациентов с COVID-19.