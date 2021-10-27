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27 октября 2021, 09:29 345

Кислородный кризис в Одессе: пациентов COVID-больницы перевозят в другие медучреждения

27 октября 2021, 09:29 345
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Фото: из открытых источников
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В Одессе наблюдается критическая ситуация с обеспечением медицинских учреждений кислородом

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

По данным издания, в ночь на 27 октября, медики организовали перевозку пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар на улице Ядова.

"Причина экстренной эвакуации - острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще", - говорится в сообщении.

Перевозку больных осуществляло несколько бригад скорой помощи. Всего переправили 43 человека, которые находятся в разном состоянии - от легкого до исключительно тяжелого.

Напомним, с 18 октября Одесса находится в "красной" карантинной зоне в городе готовят больницы для пациентов с COVID-19.

Одесса госпитализация COVID-19 больницы красная зона кислород

 
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