В Минздраве уверяют, что в Украине нет проблем с медицинским кислородом для COVID-больных

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что по состоянию на сегодня проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 нет

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет RegioNews.

По словам Ляшко, пациент со штаммом "Дельта" потребляет медицинского кислорода в 5-6 раз больше.

"Средние расходы жидкого кислорода в больницах в сутки, по сравнению с аналогичным периодом апреля 2021 года, увеличились вдвое. Есть города, где потребление кислорода достигает сегодня 45-50 тонн в сутки. Суммарный необходимый расчетный кислородный поток в стране сегодня - 977 тысяч литров кислорода в минуту", - отметил чиновник.

Ляшко отметил, что сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на западе Украины возникли технические неисправности.

"И сразу распространились слухи, что якобы кислорода не хватает, система не готова. Опровергну. Все пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, получают ее. К плановым регламентным работам мы готовились. И совместно с производителями нашли им замену на этот период. Замену, которая станет еще дополнительной мощностью после вывода заводов из регламентных работ", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине в больнице остро не хватает кислорода для COVID-пациентов.