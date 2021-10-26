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26 октября 2021, 08:44 937

Ляшко назвал причину, почему Украина начала покупать кислород в Польше

26 октября 2021, 08:44 937
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Фото: из открытых источников
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Украина начала проводить закупку медицинского кислорода в Польше, это оказалось быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

"Да, (Украина уже начала закупать кислород в Польше – ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – ред.) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - сообщил министр.

Отмечается, что Мининфраструктуры за один день выдало все необходимые разрешения и дистрибьютор, который поставляет этот кислород, привез несколько машин из Польши и развез больницами.

В ответ на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 октября подчеркнул, что проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 пока нет.

коронавирус Минздрав больницы Виктор Ляшко кислород

 
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