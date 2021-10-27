В Ужгороде из окна военкомата выпрыгнул призывник

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Работники Нацполиции задержали парня, который подлежит призыву на срочную военную службу, однако уже несколько лет уклоняется от явки в призывной участок и находится в розыске

Об этом в Facebook сообщил Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

Известно, что парня доставили в призывной участок с целью составления протокола об административном правонарушении, однако он совершил попытку побега с призывного участка и выпрыгнул из окна второго этажа. Его доставили в больницу.

"На данный момент указанный случай изучается органами Национальной полиции Украины на предмет наличия в действиях данного гражданина признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса Украины "Уклонение от призыва на срочную военную службу", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.