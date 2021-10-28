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Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС
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28 октября 2021, 08:06 6

Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС

28 октября 2021, 08:06 6
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

Так, вблизи Гранитного, оккупанты дважды совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского, враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также Боевики вели огонь вблизи Новотошковского, Новолуганского, Водяного, Лебединского, Зайцево и Широкино.

Возле Гранитного наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 26 октября со стороны оккупационных войск было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

ООС Донбасс война военная техника ранение смерть

 
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