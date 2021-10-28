Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.
Так, вблизи Гранитного, оккупанты дважды совершили обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского, враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Также Боевики вели огонь вблизи Новотошковского, Новолуганского, Водяного, Лебединского, Зайцево и Широкино.
Возле Гранитного наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.
В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в ООС.
По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 26 октября со стороны оккупационных войск было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.