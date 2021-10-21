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21 октября 2021, 12:30 2169

В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область

21 октября 2021, 12:30 2169
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Фото: из открытых источников
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На всей территории Украины, за исключением Запорожской области, установится ветреная погода

По данным Sinoptik.ua, ветреная погода будет 20-21 октября.

Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях и Карпатах - 24-25 м/с. Пешие прогулки в парковых зонах и старых скверах лучше отложить, на улицах старайтесь держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не стоит оставлять открытыми даже на проветривание.

Максимально внимательными советуем быть жителям восточных регионов, Киевщины, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областей: там, помимо штормового ветра, сохраняется "оранжевый" уровень пожароопасности.

Ранее сообщалось, что в 7 областях Украины объявлена очень высокая пожарная опасность.

погода пожар ветер природа Синоптики

 
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