В Украине объявлено штормовое предупреждение: стихия обойдет только одну область
На всей территории Украины, за исключением Запорожской области, установится ветреная погода
По данным Sinoptik.ua, ветреная погода будет 20-21 октября.
Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях и Карпатах - 24-25 м/с. Пешие прогулки в парковых зонах и старых скверах лучше отложить, на улицах старайтесь держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не стоит оставлять открытыми даже на проветривание.
Максимально внимательными советуем быть жителям восточных регионов, Киевщины, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областей: там, помимо штормового ветра, сохраняется "оранжевый" уровень пожароопасности.
Ранее сообщалось, что в 7 областях Украины объявлена очень высокая пожарная опасность.
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