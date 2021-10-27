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27 октября 2021, 12:46 62

Смертельное ДТП в Харькове: виновник аварии покинул больницу

27 октября 2021, 12:46 62
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Фото: из открытых источников
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В Харькове водитель автомобиля Infiniti Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП, получил амбулаторную помощь и покинул больницу. В больнице находится еще три человека - пассажиры автомобиля Infiniti

Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.Харьков.

На сегодняшний день в больнице скорой помощи находятся три человека. Это пассажиры. Водитель 16 лет от роду сильно не пострадал, ему оказали помощь амбулаторно и он ушел из больницы", - сказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, у всех пассажиров Infiniti состояние стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, она более подробно рассказала о состоянии пострадавших. Так, у юноши 19 лет - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, вывих плеча, ушиб туловища. У девушки, которой 16 лет, закрытый перелом левого бедра, ушиб мягких тканей головы туловища. Она также на лечении, ее состояние стабильное. Еще один-юноша 19 лет. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, шеи, закрытый перелом ключицы.

Напомним, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

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