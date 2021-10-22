Монастырский подтвердил, что в Борисполе задержали екснардепку Савченко

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19 правоохранители задержали бывшую депутата Верховной Рады Надежду Савченко

Как передает RegioNews об этом министр сообщил 22 октября на часе правительства в парламенте.

"Сегодня начато более 800 уголовных производств относительно поддельных сертификатов вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, как подделала сертификат, но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом. Могу сказать, что некоторые из бывших ваших коллег также, к сожалению, пользуются такими сертификатами. Сегодня как раз была выявлена ситуация по поддельному сертификату экс-народного депутата Надежды Савченко", - сказал Монастырский.

22 октября полиция Киева сообщила, что в аэропорту "Борисполь" бывший народный депутат с сестрой пытались использовать поддельные COVID-сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.

Поддельные документы изъяты, открыто уголовное производство, идет следствие, говорится в сообщении.

"Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам", – заявили в полиции.