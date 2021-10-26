Следователи Тернопольщины разоблачили трех человек на подлоге ПЦР-тестов

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Следователи Тернопольской области сообщили о подозрении трем жителям областного центра, которые за деньги изготавливали поддельные справки о прохождении лабораторного исследования на наличие заболевания - COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Во время досудебного расследования установили шесть фактов подделки официальных документов. За фальшивки подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 100 гривен", - говорится в сообщении.

За содеянное троим жителям областного центра грозит до пяти лет лишением свободы.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили врача и трех медсестер лаборатории, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты без сдачи анализов.