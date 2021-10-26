Следователи Тернопольщины разоблачили трех человек на подлоге ПЦР-тестов
Следователи Тернопольской области сообщили о подозрении трем жителям областного центра, которые за деньги изготавливали поддельные справки о прохождении лабораторного исследования на наличие заболевания - COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
Во время досудебного расследования установили шесть фактов подделки официальных документов. За фальшивки подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 100 гривен", - говорится в сообщении.
За содеянное троим жителям областного центра грозит до пяти лет лишением свободы.
Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили врача и трех медсестер лаборатории, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты без сдачи анализов.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова