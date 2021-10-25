У Мінцифри рассказали как отличить "липовую" Действие от настоящей

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Каждый гражданин может самостоятельно проверить действительность цифрового документа в "действии" - в приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий УНН руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

"Как отличить цифровые документы в официальном действии от фейковой? Чтобы подтвердить свою личность, нажмите на цифровой документ в действии. Сгенерируется QR-код, который представители бизнеса могут считать сканером, представители полиции — планшетом, или любой человек другим приложением Дія...каждый может самостоятельно проверить действительность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя Дія", - отметил он.

Баник пояснил, что необходимо нажать на иконку считывателя в правом верхнем углу и навести камеру смартфона на QR — паспорт проверится автоматически.

"Если документ фейковый, сканер или приложение его не считают — появится сообщение об ошибке. Фейковый документ не считывается Действием, а лишь сторонними QR-сканерами и открывается в браузере”, - объясняет руководитель по развитию электронных услуг.

В частности, отмечает Баник, действительность паспорта в действии можно проверить через QR-код, который действует три минуты.

"Благодаря этому подделать, похитить или забыть паспорт невозможно. А проверить его действительность каждый может через свой смартфон. Это принцип people to people, который мы внедряем при запуске всех наших услуг”, - подчеркнул чиновник.

Он призвал пользователей быть осторожными и проверять действительность цифровых документов.

Напомним, что по информации Минцифры для подделки COVID-сертификатов мошенники создали фейковую копию программы"Дія"