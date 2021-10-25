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25 октября 2021, 15:02 15

Кабмин разрешил полицейским на время карантина проверять документы в ресторанах, парках и ночных клубах

25 октября 2021, 15:02 15
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из открытых источников
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Кабинет министров разрешил полиции и должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления проверять документы граждан на улицах, парках и других общественных местах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующую постановление правительства.

Согласно документу будут проводить выборочную проверку:

документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

справки о статусе беженца;

документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19;

справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или перенос болезни.

Где будут проводить проверки

на улицах;

в парках;

общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);

развлекательных заведениях (ночных клубах);

общественном транспорте.

Кто будет осуществлять проверку

работники Нацполіції;

работники Нацвардии;

должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины обновили карту зон адаптивного карантина. По состоянию на 24 октября, только четыре региона страны находятся в "желтой" зоне. 15- в оранжевой.

карантин Кабмин проверки полиция COVID-19

 
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