Кабмин разрешил полицейским на время карантина проверять документы в ресторанах, парках и ночных клубах
Кабинет министров разрешил полиции и должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления проверять документы граждан на улицах, парках и других общественных местах
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующую постановление правительства.
Согласно документу будут проводить выборочную проверку:
документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;
справки о статусе беженца;
документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19;
справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или перенос болезни.
Где будут проводить проверки
на улицах;
в парках;
общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);
развлекательных заведениях (ночных клубах);
общественном транспорте.
Кто будет осуществлять проверку
работники Нацполіції;
работники Нацвардии;
должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины обновили карту зон адаптивного карантина. По состоянию на 24 октября, только четыре региона страны находятся в "желтой" зоне. 15- в оранжевой.