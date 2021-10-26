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Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации
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26 октября 2021, 12:57 38

Ляшко рассказал, когда в Украине будут выдавать справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации

26 октября 2021, 12:57 38
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Фото: сайт Минздрава
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В Украине с 8 ноября начнут выдавать справки о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews.

"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания..." - сказал Ляшко.

Относительно того, ее уже выдают, министр отметил: "Нет, но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ".

По его словам, есть общие противопоказания, которые указаны в приказе, и есть противопоказания, которые написаны в инструкции производителя.

"Но у нас частенько откуда-то появляется еще ряд мифических противопоказаний. Самый распространенный: люди почему-то думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают откладывать ее на 6-8 месяцев", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что "есть доказательная медицина и надо ее слушать".

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19.

Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

 
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