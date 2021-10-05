В Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19

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Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19. Он убежден, что процент таких людей минимален

Как передает RegioNews об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

По его словам Кузина, когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей. Он добавил, что есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный - почти одна сотая от общей популяции людей", - говорит санврач.

Кузин заметил, что это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а потому вторую вакцину таким людям не вводят. Лабораторного тестирования "наперед" сейчас провести нельзя.

Если же у человека есть сердечно-сосудистые заболевания или онкология, то Игорь Кузин советует проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине вакцинировались от COVID-19 более 100 000 человек. Таким образом, полный курс вакцинации уже получили 5,8 миллиона украинцев.