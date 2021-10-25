В Киеве возле метро обнаружили тело пожилой женщины

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Возле метро Киева на станции "Дорогожичи" обнаружили тело женщины. Сейчас на месте работают правоохранители

Рядом с телом лежала женская сумка, пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "dtp.kiev.ua" и издание "Сегодня".

Отмечается, что скончавшаяся - 80-летняя женщина. У нее якобы в переходе возникли проблемы с сердцем, и она умерла

"... Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – говорится в сообщении издания.

Напомним, в Киеве 23 октября человек упал под поезд городской электрички.