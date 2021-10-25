В Киеве возле метро обнаружили тело пожилой женщины
Возле метро Киева на станции "Дорогожичи" обнаружили тело женщины. Сейчас на месте работают правоохранители
Рядом с телом лежала женская сумка, пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "dtp.kiev.ua" и издание "Сегодня".
Отмечается, что скончавшаяся - 80-летняя женщина. У нее якобы в переходе возникли проблемы с сердцем, и она умерла
"... Тело будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – говорится в сообщении издания.
Напомним, в Киеве 23 октября человек упал под поезд городской электрички.
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