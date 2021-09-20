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20 сентября 2021, 11:07 530

В Запорожье мужчина выпал из окна и застрял на кондиционере

20 сентября 2021, 11:07 530
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Фото: ГСЧС
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В Запорожье мужчина 20 сентября около часа ночи выпал из окна многоэтажки, но зацепился на кондиционере

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на пятом этаже на внешнем блоке кондиционера находится человек. Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы добрались до пострадавшего и спустили его на землю", - сообщают в ГСЧС.

Спасенным оказался 27-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, недавно на Днепропетровщине из окна больницы выпала медик.

Украина Запорожье спасатели ГСЧС сотрудники

 
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