В Запорожье мужчина выпал из окна и застрял на кондиционере
В Запорожье мужчина 20 сентября около часа ночи выпал из окна многоэтажки, но зацепился на кондиционере
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на пятом этаже на внешнем блоке кондиционера находится человек. Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы добрались до пострадавшего и спустили его на землю", - сообщают в ГСЧС.
Спасенным оказался 27-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, недавно на Днепропетровщине из окна больницы выпала медик.
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