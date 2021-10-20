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20 октября 2021, 13:21 425

В Николаеве с 9 этажа выпала и смертельно травмировалась несовершеннолетняя девушка

20 октября 2021, 13:21 425
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Фото: из открытых источников
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В Николаеве на ул. Слободская с 9-го этажа многоквартирного дома выпала 15-летняя девушка. По дороге в больницу она умерла

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Одна из версий полиции - самоубийство, причины и все обстоятельства смерти несовершеннолетней сейчас устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований, как того требует процедура в подобных случаях, по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина 20 сентября около часа ночи выпал из окна многоэтажки, но зацепился на кондиционере.

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