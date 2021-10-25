На Херсонщине в лесу нашли повешенным полицейского

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.

24 октября, около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Олешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, которые выехали на место происшествия, умерший - 32-летний сотрудник Управления патрульной полиции в Херсонской области.

В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского. Также о происшествии сообщено Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в учебном центре "Десна" в Черниговской области совершил самоубийство военный-срочник. Ему оставался месяц до дембеля.