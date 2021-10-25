В Полтавской области парню во время хозяйственных работ едва не оторвало руку
В Полтавской области селе Веселая Долина пострадал 18-летний парень, рука которого попала в механизм корморезки
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС в Полтавской области.
К сожалению, парень не мог самостоятельно высвободиться, и на место вызвали спасателей.
Специалисты изъяли руку пострадавшего из корморезки и передали юношу медикам Глобинской ЦРБ. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое.
По данным местного издания "Кременчугские новости", инцидент произошел во время хозяйственных работ. 18-летний парень около 05:30 помогал матери на ферме и из-за собственной халатности его правая рука попала в механизм корморезки.
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