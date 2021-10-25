09:02  25 октября
В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19
08:29  25 октября
На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"
08:06  25 октября
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": стреляли из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
25 октября 2021, 10:36 163

В Полтавской области парню во время хозяйственных работ едва не оторвало руку

25 октября 2021, 10:36 163
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области селе Веселая Долина пострадал 18-летний парень, рука которого попала в механизм корморезки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

К сожалению, парень не мог самостоятельно высвободиться, и на место вызвали спасателей.

Специалисты изъяли руку пострадавшего из корморезки и передали юношу медикам Глобинской ЦРБ. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое.

По данным местного издания "Кременчугские новости", инцидент произошел во время хозяйственных работ. 18-летний парень около 05:30 помогал матери на ферме и из-за собственной халатности его правая рука попала в механизм корморезки.

Напомним, недавно на Франковщине от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО.

Полтавская область ранение больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua