В Полтавской области парню во время хозяйственных работ едва не оторвало руку

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В Полтавской области селе Веселая Долина пострадал 18-летний парень, рука которого попала в механизм корморезки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

К сожалению, парень не мог самостоятельно высвободиться, и на место вызвали спасателей.

Специалисты изъяли руку пострадавшего из корморезки и передали юношу медикам Глобинской ЦРБ. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое.

По данным местного издания "Кременчугские новости", инцидент произошел во время хозяйственных работ. 18-летний парень около 05:30 помогал матери на ферме и из-за собственной халатности его правая рука попала в механизм корморезки.

Напомним, недавно на Франковщине от ножевого ранения в грудь погиб ветеран АТО.